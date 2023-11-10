ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

NamaASTRAAI

PeringkatNo.1409

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1,78%

Suplai Peredaran9.999.999,99999945

Suplai Maks.10.000.000

Total Suplai10.000.000

Tingkat Peredaran0.9999%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.236339133268041,2024-03-13

Harga Terendah0.01784007500161164,2023-11-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

