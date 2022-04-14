ASTRO

AstroVerse adalah arena permainan kompetitif generasi baru: dunia mini-game cepat dan berisiko tinggi yang terhubung, dibangun di era Telegram. Setiap lari, setiap potongan, dan setiap pelarian yang berani berkontribusi pada sistem papan peringkat bersama di mana token $ASTRO, kosmetik eksklusif, dan hak untuk membanggakan dipertaruhkan.

NamaASTRO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai12,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarAstroVerse adalah arena permainan kompetitif generasi baru: dunia mini-game cepat dan berisiko tinggi yang terhubung, dibangun di era Telegram. Setiap lari, setiap potongan, dan setiap pelarian yang berani berkontribusi pada sistem papan peringkat bersama di mana token $ASTRO, kosmetik eksklusif, dan hak untuk membanggakan dipertaruhkan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.