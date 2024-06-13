ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

NamaATH

PeringkatNo.178

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran15,726,074,469

Suplai Maks.42,000,000,000

Total Suplai42,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3744%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10592652062460939,2024-06-13

Harga Terendah0.008429896199658445,2025-12-31

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.