ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NamaATOM

PeringkatNo.61

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.38%

Suplai Peredaran486,971,970

Suplai Maks.∞

Total Suplai486,971,970

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-03-15 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.1 USDT

All-Time High44.6955257850945,2021-09-20

Harga Terendah1.13096252523,2020-03-13

Blockchain PublikATOM

