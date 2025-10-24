AT

APRO adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk ekosistem Bitcoin, menyediakan solusi data yang andal, cepat, dan hemat biaya. APRO bertujuan untuk membangun platform komputasi yang aman dan tepercaya dengan menggabungkan komputasi off-chain dengan verifikasi on-chain. Pendekatan ini memperluas akses data dan kapabilitas komputasi, menawarkan layanan logika komputasi yang disesuaikan untuk bisnis aplikasi terdesentralisasi (DApp).

NamaAT

PeringkatNo.494

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.90%

Suplai Peredaran250,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.25%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.88010688164916,2025-10-24

Harga Terendah0.07917937860759514,2025-12-17

Blockchain PublikBSC

