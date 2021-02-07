AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NamaAUCTION

PeringkatNo.545

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)124.10%

Suplai Peredaran6,590,334.04969745

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai7,640,963.07227394

Tingkat Peredaran0.659%

Tanggal Penerbitan2021-02-07 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High70.55596041,2021-04-12

Harga Terendah2.8217004435230426,2025-10-10

Blockchain PublikETH

PengantarBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

