Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NamaAURORA

PeringkatNo.557

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.19%

Suplai Peredaran669,983,982

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,838,865

Tingkat Peredaran0.6699%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High35.429399334216264,2022-01-16

Harga Terendah0.045005657930254364,2025-12-27

Blockchain PublikETH

