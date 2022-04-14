AVIAH

AVIAH adalah token utilitas pada blockchain Solana yang mendukung ekosistem AVIAH.ai, memungkinkan pengembang untuk menciptakan, menerapkan, dan memonetisasi manusia virtual berbasis AI. Token ini memfasilitasi kepemilikan aset virtual, penggunaan API, hadiah NFT, dan tata kelola/governance terdesentralisasi, memastikan ekosistem manusia digital berbasis AI yang berkelanjutan dan skalabel.

NamaAVIAH

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

