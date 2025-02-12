AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

PeringkatNo.921

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)12.15%

Suplai Peredaran161,683,998

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai162,250,000.8

Tingkat Peredaran0.1616%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.4376502589895284,2025-02-12

Harga Terendah0.07139693110022677,2025-12-19

Blockchain PublikETH

