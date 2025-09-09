AVNT

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

NamaAVNT

PeringkatNo.318

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)14.28%

Suplai Peredaran258,205,903.14667922

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2582%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.662191408541985,2025-09-22

Harga Terendah0.17956381875221758,2025-09-09

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

