Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

PeringkatNo.1294

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran558,294,099.684954

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai583,771,120.733776

Tingkat Peredaran0.5582%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.3 USDT

All-Time High0.5176546289334678,2024-05-07

Harga Terendah0.009786186639825445,2025-12-27

Blockchain PublikAXM

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

