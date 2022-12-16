AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

NamaAZIT

PeringkatNo.1618

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,22%

Suplai Peredaran400.552.769

Suplai Maks.500.000.000

Total Suplai500.000.000

Tingkat Peredaran0.8011%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0090500656505639,2022-12-16

Harga Terendah0.005404969970836501,2025-12-19

Blockchain PublikKLAY

