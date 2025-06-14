B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

NamaB2

PeringkatNo.471

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)32.94%

Suplai Peredaran67,353,370

Suplai Maks.210,000,000

Total Suplai207,444,584.9777

Tingkat Peredaran0.3207%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.121297636583088,2025-10-12

Harga Terendah0.3168599590333596,2025-06-14

Blockchain PublikBSQUARED

