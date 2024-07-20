BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

NamaBANANA

PeringkatNo.617

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)150.65%

Suplai Peredaran4,006,808.65285643

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai8,402,969.38593683

Tingkat Peredaran0.4006%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High78.69544217538915,2024-07-20

Harga Terendah4.569006496308376,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.



