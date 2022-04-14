BARD

Lombard sedang membangun pasar modal Bitcoin onchain untuk membuka potensi penuh dari aset penentu generasi ini. Didirikan pada tahun 2024, perusahaan ini memelopori integrasi Bitcoin ke dalam DeFi dengan LBTC — Bitcoin penghasil imbal hasil terkemuka, yang diamankan oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 lembaga aset digital — yang kini menjadi LST Bitcoin terbesar. Lombard sedang mengembangkan infrastruktur tumpukan penuh untuk mempercepat adopsi BTC onchain bagi pemegang, protokol, dan platform, yang mencakup aset BTC, SDK Staking, dan layanan pendukung. Perusahaan ini dibangun dan didukung oleh para pemimpin aset digital, termasuk DeFi Protocol, lembaga, dan exchange.

NamaBARD

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarLombard sedang membangun pasar modal Bitcoin onchain untuk membuka potensi penuh dari aset penentu generasi ini. Didirikan pada tahun 2024, perusahaan ini memelopori integrasi Bitcoin ke dalam DeFi dengan LBTC — Bitcoin penghasil imbal hasil terkemuka, yang diamankan oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 lembaga aset digital — yang kini menjadi LST Bitcoin terbesar. Lombard sedang mengembangkan infrastruktur tumpukan penuh untuk mempercepat adopsi BTC onchain bagi pemegang, protokol, dan platform, yang mencakup aset BTC, SDK Staking, dan layanan pendukung. Perusahaan ini dibangun dan didukung oleh para pemimpin aset digital, termasuk DeFi Protocol, lembaga, dan exchange.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.