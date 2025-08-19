BAS

BAS adalah lapisan verifikasi dan reputasi asli BNB Chain, yang memungkinkan KYC on-chain, identitas, dan bukti aset untuk RWA, DeFi, dan peluncuran token—dibuat untuk skalabilitas dan kepatuhan ekosistem Binance.

NamaBAS

PeringkatNo.665

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.38%

Suplai Peredaran2,500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.25%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16763449915565898,2025-10-17

Harga Terendah0.004194192410779678,2025-08-19

Blockchain PublikBSC

