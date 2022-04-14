BAY

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

NamaBAY

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran200,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

