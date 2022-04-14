BAY

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

NamaBAY

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran200,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarA next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BAY/USDT
Marina Protocol
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BAY)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BAY/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BAY)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...