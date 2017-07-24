BCH

Bitcoin ABC adalah implementasi node penuh dari protokol Bitcoin Cash, yang bertujuan untuk menyediakan perangkat lunak yang kokoh dan stabil serta membantu memimpin pengembangan protokol Bitcoin Cash dengan proses yang terbuka dan kolaboratif.

NamaBCH

PeringkatNo.11

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0041%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1,884.20%

Suplai Peredaran19,978,278.125

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai19,978,278.125

Tingkat Peredaran0.9513%

Tanggal Penerbitan2017-07-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan555.89 USDT

All-Time High4355.6201171875,2017-12-20

Harga Terendah75.0753135706,2018-12-15

Blockchain PublikBCH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BCH/USDC
Bitcoin Cash Node
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BCH)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
