BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

NamaBDCA

PeringkatNo.378

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,56

Suplai Peredaran75.595.304,49376987

Suplai Maks.142.665.333

Total Suplai142.665.333

Tingkat Peredaran0.5298%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.1753895867044197,2025-10-02

Harga Terendah0.075,2025-02-26

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

