PeringkatNo.378

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,56

Suplai Peredaran75.595.304,49376987

Suplai Maks.142.665.333

Total Suplai142.665.333

Tingkat Peredaran0.5298%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.1753895867044197,2025-10-02

Harga Terendah0.075,2025-02-26

Blockchain PublikBSC

PengantarBitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BDCA/USDT
BitDCA
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BDCA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
