The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Nama: BEAMX

Peringkat: No.190

Kapitalisasi Pasar: $0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh: $0.00

Pangsa Pasar: 0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam): 0.01%

Suplai Peredaran: 49,466,004,168

Suplai Maks.: 58,470,184,687

Total Suplai: 58,470,184,687

Tingkat Peredaran: 0.846%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High: 0.0443396537575509, 2024-03-10

Harga Terendah: 0.00260289900854098, 2025-12-19

Blockchain Publik: ETH

Sektor

Media Sosial

Loading...