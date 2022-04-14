BEAT

Audiera adalah evolusi Web3 dari IP game musik dan tari ikonik (Audition), yang memiliki lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Audiera mengintegrasikan agen AI dan blockchain untuk memberikan pengalaman imersif yang digerakkan oleh kreator. Pengguna dapat berinteraksi dengan idola AI, membuat trek musik, mencetaknya sebagai NFT, dan terlibat dalam pengalaman bermain game seluruh tubuh melalui Smart Fit Mat. Ekosistemnya mencakup game seluler, mini-dapp, dan Creative Studio yang didukung AI.

NamaBEAT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran160,516,666

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1605%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

