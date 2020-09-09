BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NamaBEL

PeringkatNo.1005

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.30%

Suplai Peredaran80,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-09-09 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.75 USDT

All-Time High10.0337760204,2020-09-15

Harga Terendah0.09109745891461007,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

