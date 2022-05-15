BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NamaBFIC

PeringkatNo.1455

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran10,578,424

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran0.5037%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan2.4 USDT

All-Time High44.5205627668438,2022-05-15

Harga Terendah0.16099897458104975,2025-04-05

Blockchain PublikBFIC

PengantarBFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

