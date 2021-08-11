BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

NamaBGB

PeringkatNo.37

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0007%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.36%

Suplai Peredaran699,145,593.4041494

Suplai Maks.919,992,035.98

Total Suplai919,992,035.9787906

Tingkat Peredaran0.7599%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.48508718732009,2024-12-27

Harga Terendah0.05835925,2021-08-11

Blockchain PublikETH

PengantarBitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.