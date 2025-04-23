BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

BGSC

Peringkat No.809

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran11,081,643,825.126331

Suplai Maks.14,745,800,644

Total Suplai14,745,800,644

Tingkat Peredaran0.7515%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.012298144291890542,2025-04-23

Harga Terendah0.000997171355420683,2025-12-29

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

