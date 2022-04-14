BIRD

BNBird adalah platform agregasi NFT-Fi inovatif yang dibangun di atas BNB Chain, dirancang untuk membuka nilai baru bagi kolektor digital dan penggemar DeFi. Di sini, koleksi NFT bertemu dengan DeFi—stake, pinjamkan, atau gunakan NFT Anda untuk membuka hadiah dan peluang baru, semuanya dalam satu ekosistem yang menyenangkan dan mudah digunakan. Dengan BNBird, Anda dapat menjelajahi dan berdagang di berbagai pasar NFT, menemukan burung langka, dan menemukan aset unik tanpa perlu meninggalkan platform. Burung NFT Anda bahkan dapat bekerja untuk Anda—tambahkan mereka ke kolam likuiditas, dapatkan insentif, dan tingkatkan perdagangan NFT di seluruh rantai. Semuanya berbasis komunitas: ikuti acara, bantu bentuk peningkatan, dan ciptakan masa depan bersama sesama pecinta burung dan pengembang DeFi. Sebagai agregator NFT-Fi pertama di BNB Chain, BNBird memberdayakan Anda untuk membuka potensi penuh NFT Anda dan membantu mengembangkan babak selanjutnya dari dunia burung Web3. Kumpulkan, mainkan, hasilkan—dan terbanglah bersama kawanan!

