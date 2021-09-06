BIT1

Biconomy Exchange Token (BIT) - adalah token asli dari pertukaran cryptocurrency Biconomy.com. Alasan pembuatan token BIT adalah keinginan untuk meningkatkan keterlibatan orang dalam menggunakan pertukaran, untuk memberikan hak kepada komunitas internasional untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan pertukaran dan aktivitasnya, dan untuk menerima bonus. untuk ini.

NamaBIT1

PeringkatNo.3750

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000,000

Total Suplai635,174,060,610

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000277334646213745,2021-10-23

Harga Terendah0.00000066,2021-09-06

Blockchain PublikBSC

