BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

NamaBKN

PeringkatNo.1108

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.24%

Suplai Peredaran80,654,550.25587787

Suplai Maks.143,000,000

Total Suplai143,000,000

Tingkat Peredaran0.564%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.363698643727798,2024-03-28

Harga Terendah0.07598068547152313,2023-10-20

Blockchain PublikETH

PengantarBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.