Backstage is the first full-cycle RWA EventFi Ecosystem, transforming the $2 trillion entertainment industry with blockchain, AI, and tokenized economies. Offering RWA-based smart products, NFT ticketing, and digital collectibles, it features DeFAI analytics for event optimization, crowdfunded financing, and a royalty-driven marketplace.

NamaBKS

PeringkatNo.5216

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01393519212883124,2025-11-13

Harga Terendah0.001778802133389691,2026-01-08

Blockchain PublikBASE

Sektor

