BluWhale adalah Intelligence Layer Web3 yang mendukung aplikasi pintar, agen AI, dan model melalui orkestrasi sumber daya yang memanfaatkan protokol konteks model untuk penskalaan on-chain. Selama beberapa tahun terakhir, Bluwhale telah mengembangkan jaringan AI-nya (pasar dua sisi) menjadi 4.780 akun perusahaan dan lebih dari 3.500.000 dompet unik, serta memproses lebih dari 800 juta dompet menjadi struktur grafik universal di 37 rantai. Meskipun Graph, OriginTrail, dan MindNetwork merancang infrastruktur serupa, skalabilitas mereka untuk AI sangat dibatasi oleh jumlah dan kecepatan node yang dapat dibuat dan dioperasikan oleh subgraf.

NamaBLUAI

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

