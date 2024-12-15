BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

PeringkatNo.879

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.75%

Suplai Peredaran394,658,225

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3946%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8407586553598296,2024-12-15

Harga Terendah0.028744370072358527,2025-12-19

Blockchain PublikSUI

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin
