BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

NamaBLY

PeringkatNo.1749

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran999,999,995.64

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.9999%

Tanggal Penerbitan2018-12-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.676306,2021-04-04

Harga Terendah0.001667112978412236,2025-12-19

Blockchain PublikETH

