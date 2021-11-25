BOBA

Boba adalah solusi penskalaan & peningkatan L2 Ethereum yang dibangun oleh tim Enya sebagai kontributor inti untuk OMG Foundation. Boba adalah solusi penskalaan Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup generasi berikutnya yang mengurangi biaya gas, meningkatkan throughput transaksi, dan memperluas kemampuan kontrak pintar.

NamaBOBA

PeringkatNo.736

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.30%

Suplai Peredaran493,580,902

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.9871%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.9879991275196645,2021-11-25

Harga Terendah0.03863889575207352,2025-12-23

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

