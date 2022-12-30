BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

NamaBONK

PeringkatNo.66

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran87,995,213,945,213.84

Suplai Maks.88,872,433,754,423.19

Total Suplai87,995,213,945,213.84

Tingkat Peredaran0.9901%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000059156192429551,2024-11-20

Harga Terendah0.000000091971686428,2022-12-30

Blockchain PublikSOL

PengantarBonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.