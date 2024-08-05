BOOE

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

NamaBOOE

PeringkatNo.1022

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.20%

Suplai Peredaran96,191,009

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.9619%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8132865790759094,2024-10-16

Harga Terendah0.008879381003767716,2024-08-05

Blockchain PublikETH

PengantarIn a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.