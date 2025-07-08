BOOM

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

NamaBOOM

PeringkatNo.1643

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.36%

Suplai Peredaran260,093,246.78495377

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,989,078.784988

Tingkat Peredaran0.26%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10212728909564246,2025-07-08

Harga Terendah0.006827737632749464,2025-09-08

Blockchain PublikBSC

PengantarBoom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.