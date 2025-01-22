BOTIFY

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

NamaBOTIFY

PeringkatNo.2560

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran999,754,596.185964

Suplai Maks.0

Total Suplai999,754,596.185964

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05823703233450987,2025-01-22

Harga Terendah0.000348198850019307,2026-01-08

Blockchain PublikSOL

