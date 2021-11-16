BOTTO

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

NamaBOTTO

PeringkatNo.1529

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran48,082,622.61232315

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai93,872,824.47976364

Tingkat Peredaran0.4808%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.940308473361901,2021-11-16

Harga Terendah0.029699974363140962,2022-11-09

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

