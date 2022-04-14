BRIDGENT

Bridgent adalah mesin koordinasi dan eksekusi lintas rantai yang memungkinkan aset, smart contract, dan kelancaran data di antara berbagai blockchain. Peran utamanya meliputi: Menyediakan komunikasi lintas rantai yang aman dan efisien; Menegakkan kepatuhan dengan lapisan filter eksekusi; Menawarkan API terpadu untuk mengurangi kompleksitas pengembangan; Mendukung sinkronisasi status secara real-time di seluruh rantai.

NamaBRIDGENT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai9,999,999,999

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikMATIC

PengantarBridgent adalah mesin koordinasi dan eksekusi lintas rantai yang memungkinkan aset, smart contract, dan kelancaran data di antara berbagai blockchain. Peran utamanya meliputi: Menyediakan komunikasi lintas rantai yang aman dan efisien; Menegakkan kepatuhan dengan lapisan filter eksekusi; Menawarkan API terpadu untuk mengurangi kompleksitas pengembangan; Mendukung sinkronisasi status secara real-time di seluruh rantai.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.