Bitgert adalah organisasi rekayasa kripto yang berfokus pada produk teknologi blockchain dan solusi audit, Sementara token $BRISE kami menguntungkan investor melalui staking hadiah BUSD dan kontrak pintar kami juga memiliki fungsi pembelian kembali yang membantu dalam pertumbuhan harga token kami dan membuatnya lebih langka. .

NamaBRISE

PeringkatNo.964

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran395,690,000,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00000404,2021-08-13

Harga Terendah0,2021-08-26

Blockchain PublikBSC

