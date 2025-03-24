BR

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

NamaBR

PeringkatNo.965

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.35%

Suplai Peredaran230,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.23%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22056296219492613,2025-03-24

Harga Terendah0.03902018689786832,2025-04-18

Blockchain PublikBSC

