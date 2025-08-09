BSU

Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

NamaBSU

PeringkatNo.684

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.32%

Suplai Peredaran168,000,000

Suplai Maks.850,000,000

Total Suplai850,000,000

Tingkat Peredaran0.1976%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.37631193723515616,2025-09-29

Harga Terendah0.05070113905338495,2025-08-09

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.