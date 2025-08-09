BSU

Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

NamaBSU

PeringkatNo.684

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.32%

Suplai Peredaran168,000,000

Suplai Maks.850,000,000

Total Suplai850,000,000

Tingkat Peredaran0.1976%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.37631193723515616,2025-09-29

Harga Terendah0.05070113905338495,2025-08-09

Blockchain PublikBSC

PengantarBaby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BSU/USDT
Baby Shark Universe
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BSU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BSU/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BSU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...