BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NamaBSW

PeringkatNo.1721

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran684,309,955

Suplai Maks.700,000,000

Total Suplai655,492,487.8825874

Tingkat Peredaran0.9775%

Tanggal Penerbitan2021-07-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.12915576713788,2021-12-08

Harga Terendah0.003011634623059722,2025-12-31

Blockchain PublikBSC

PengantarBiswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.