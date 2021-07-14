BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NamaBSW

PeringkatNo.1721

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran684,309,955

Suplai Maks.700,000,000

Total Suplai655,492,487.8825874

Tingkat Peredaran0.9775%

Tanggal Penerbitan2021-07-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.12915576713788,2021-12-08

Harga Terendah0.003011634623059722,2025-12-31

Blockchain PublikBSC

PengantarBiswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BSW/USDT
Biswap
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BSW)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BSW/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BSW)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...