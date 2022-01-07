BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

NamaBTCBAM

PeringkatNo.2596

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.31%

Suplai Peredaran10,276,739

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran0.4893%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High20.04816313976678,2022-01-07

Harga Terendah0.020059523206536256,2025-04-09

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

