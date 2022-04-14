BTSLR

Bitsolara adalah platform Web3 berbasis Telegram yang beroperasi pada blockchain TON dengan infrastruktur token di Solana. Dirancang untuk menghadirkan keuangan terdesentralisasi dan fitur GameFi langsung ke pengguna Telegram, Bitsolara menggabungkan interaktivitas sosial dengan pengalaman Web3 yang lancar. Platform ini mencakup aplikasi mini, misi, dan mekanisme staking untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan utilitas token. Dengan fokus pada orientasi yang mudah digunakan dan peluang penghasilan yang bersifat gamifikasi, Bitsolara mendefinisikan ulang cara komunitas berinteraksi dengan DeFi di dalam lingkungan pengiriman pesan yang familier.

NamaBTSLR

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.115,000,000,000

Total Suplai115,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarBitsolara adalah platform Web3 berbasis Telegram yang beroperasi pada blockchain TON dengan infrastruktur token di Solana. Dirancang untuk menghadirkan keuangan terdesentralisasi dan fitur GameFi langsung ke pengguna Telegram, Bitsolara menggabungkan interaktivitas sosial dengan pengalaman Web3 yang lancar. Platform ini mencakup aplikasi mini, misi, dan mekanisme staking untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan utilitas token. Dengan fokus pada orientasi yang mudah digunakan dan peluang penghasilan yang bersifat gamifikasi, Bitsolara mendefinisikan ulang cara komunitas berinteraksi dengan DeFi di dalam lingkungan pengiriman pesan yang familier.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BTSLR/USDT
Bitsolara
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BTSLR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BTSLR/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BTSLR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...