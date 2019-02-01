BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

NamaBTT

PeringkatNo.103

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran986,061,142,857,000

Suplai Maks.0

Total Suplai990,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-02-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.000120 USDT

All-Time High0.000003054389068335,2022-01-18

Harga Terendah0.000000365670530465,2023-10-13

Blockchain PublikTRX

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.