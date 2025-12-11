BTX

BeatSwap adalah protokol yang menyusun dan mengautentikasi siklus hidup hak kekayaan intelektual (IP) kreatif di blockchain. Oracle metadata-nya menstandarisasi kepengarangan, atribusi hak, dan catatan lisensi, memungkinkan IP berfungsi sebagai RWA yang dapat diverifikasi. Lisensi divalidasi melalui Indeks Lisensi IP yang tidak dapat dipindahtangankan, yang menjadi landasan distribusi hadiah dan akuntansi siklus hidup. Modul yang berorientasi pada pengguna meliputi Space untuk keterlibatan kreator-penggemar, RWA Launcher untuk tokenisasi hak, dan RWA DEX untuk perdagangan aset berbasis hak. BTX mendukung hadiah lisensi dan interaksi ekosistem. Dengan menggabungkan metadata yang diautentikasi, pemodelan siklus hidup, dan aktivitas lisensi yang dapat diverifikasi, BeatSwap membangun infrastruktur transparan untuk mengelola hak kreatif di lingkungan digital.

NamaBTX

PeringkatNo.1699

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.42%

Suplai Peredaran224,755,243

Suplai Maks.1,500,000,000

Total Suplai1,500,000,000

Tingkat Peredaran0.1498%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05501739580071311,2025-12-11

Harga Terendah0.009591609455323573,2025-12-30

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

BursaDEX+
BTX/USDT
BeatSwap
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BTX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
