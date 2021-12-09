BXX

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

NamaBXX

PeringkatNo.1506

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran247,215,042

Suplai Maks.250,000,000

Total Suplai250,000,000

Tingkat Peredaran0.9888%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3138997132673967,2021-12-09

Harga Terendah0.006184521157889584,2023-08-08

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

