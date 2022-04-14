BYTE

ByteNova sedang membangun generasi AI personalisasi berikutnya, yang didukung oleh kecerdasan edge (edge intelligence) dan ekosistem agen terbuka yang mendefinisikan ulang cara manusia berinteraksi dengan teknologi.

NamaBYTE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

