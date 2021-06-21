BZZ

Swarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum.

NamaBZZ

PeringkatNo.1088

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.45%

Suplai Peredaran52,600,660.90444622

Suplai Maks.63,149,437

Total Suplai63,149,437

Tingkat Peredaran0.8329%

Tanggal Penerbitan2021-06-21 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High59.64320391,2021-06-21

Harga Terendah0.12197999757777185,2025-03-13

Blockchain PublikETH

PengantarSwarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
BZZ/USDT
swarm
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BZZ)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
BZZ/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (BZZ)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...