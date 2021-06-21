BZZ

Swarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum.

NamaBZZ

PeringkatNo.1088

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.45%

Suplai Peredaran52,600,660.90444622

Suplai Maks.63,149,437

Total Suplai63,149,437

Tingkat Peredaran0.8329%

Tanggal Penerbitan2021-06-21 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High59.64320391,2021-06-21

Harga Terendah0.12197999757777185,2025-03-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

